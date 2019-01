Berlin (ots) - Die FDP warnt vor einer Solidarisierungswelle mit der AfD wegen der Überprüfung durch den Verfassungsschutz: "Die AfD wird ihren neuen Status als Steilvorlage nutzen wollen, um sich mal wieder als Opfer zu inszenieren. Ihr Ziel wird es sein, damit eine Solidarisierungswelle auszulösen", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe). Dennoch halte er ihre Prüfung durch den Verfassungsschutz für sachlich geboten. Buschmann geht davon aus, dass seine Partei 2019 auch im Osten regieren könnte. "Wir werden in alle drei Landtage einziehen. Da bin ich mir sicher und so sieht auch die Umfragelage aus. Auch Regierungsbeteiligungen sind hier möglich."



