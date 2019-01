Baden-Baden (ots) - Moderation: Florian Weber



Montag, 21. Januar



Lust auf "Hühnersuppe mit Eierstich"? Wie man das macht, zeigt am Montag Theresa Baumgärtner. Zuschauerfragen zum Thema: Fotos archivieren Zu Gast im Studio: Andreas Reinhardt, Multimedia-Redakteur Gute Idee: Hüttenzauber: Aufgereihte Einmachgläser mit Schnee und Winterblühern. Mit Nadine Weckardt, Floristin Heizen im Auto Hühnerflüsterer Makrofotografin Sexy Metzger Butterbrezel-Schmiermaschine Ende der Erbswurst 360-Grad-Quiz



Dienstag, 22. Januar



"Lachs mit Sauce und Salat von der Steckrübe" - klingt kompliziert, ist aber gar nicht schwer! Michael Kempf zeigt am Dienstag, wie man das macht. Zuschauerfragen: Familienforschung Zu Gast im Studio: Andrea Bentschneider, Berufsgenealogin Gute Idee: Filzblätterkranz. Mit Patricia Morgenthaler, Designerin Der rote Blitz Steckrübe Deutsch-amerikanische Familienzusammenführung So tickt Berlin: Fährtenleserin Hardrock-Oma 360-Grad-Quiz Mittwoch, 23. Januar



Genuss aus der Ferne: "Arancini mit Orangensalat". Jacqueline Amirfallah zeigt am Mittwoch, wie's geht. Zuschauerfragen zum Thema: Natürlicher Husten- und Erkältungssirup. Zu Gast im Studio: Melanie Wenzel, Heilpraktikerin Gute Idee: Wochenplaner. Mit Melanie Heitmann-Schneider, Designerin Naturkosmetik - Was taugen günstige Produkte? natürlich! spectrale - Welt der Farben Echt Rimpl: Farbe Rot Zitrusfrüchte Tintenmanufaktur Orangenmode 360-Grad-Quiz



Donnerstag, 24. Januar



Aus Omas Küche: "Rinderroulade mit Sauerkraut-Füllung". Vincent Klink kocht am Donnerstag diesen Klassiker. Zuschauerfragen zum Thema: Raumklima. Zu Gast im Studio: Jörg-Michael Tappeser, Baubiologe Gute Idee: Sitzplatz für Hunde und Katzen. Mit Martina Lammel, Designerin Geschmacksprobe: Porridge Tageslichtlampen Spreewaldgurke Streusalz 360-Grad-Quiz



Freitag, 25. Januar



Am Freitag kocht Andi Schweiger "Forelle auf gedünstetem Feldsalat". Zuschauerfragen zum Thema: Schlank auch unterwegs. Zu Gast im Studio: Dr. Anne Fleck, Fachärztin für Ernährungsmedizin Gute Idee: Hüttenzauber - Brett mit Herz und Zweig mit Blumen. Mit Nadine Weckardt, Floristin Schön verpackt ist gleich gesund? Pausenglück Artenschutz für die Eifeler Bachforelle Essen auf den Faroer Inseln Treffpunkt: Schneeschuhbauer Christian Golfetto 360-Grad-Quiz



