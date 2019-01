Die Aussicht auf ein versöhnliches Ende im Handelskrieg USA / China hat die Anleger wieder Mut fassen lasen. Der Dax beenden den letzten Handelstag der Woche mit einem kräftigen Plus und über 11.100 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet das ein Plus von über zwei Prozent. In der kommenden Woche findet in Davos das Weltwirtschaftsforum statt. Hierbei kommen international führende Wirtschaftsexperten, Politiker, Wissenschaftler, gesellschaftliche Akteure und Journalisten zusammen, um über aktuelle globale Fragen zu diskutieren. Die USA gehören nach eigenem Bekunden nicht mehr dazu. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern an der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß