Der finanziell angeschlagene 1. FC Kaiserslautern hat den amerikanischen Sportartikelhersteller Nike als neuen Ausrüster gewonnen. Wie der Fußball-Drittligist am Freitag mitteilte, beginnt die Partnerschaft von der Saison 2019/20 an. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis einschließlich zur Spielzeit 2023/24. Dem Zweitliga-Absteiger dürfte der Kontrakt helfen, die finanziellen Probleme in den Griff zu bekommen. Dem FCK fehlen derzeit rund zwölf Millionen Euro, um die Lizenz für die kommende Spielzeit zu sichern.

Für Nike ist die kommende Partnerschaft das zweite Engagement am Betzenberg. Bereits von 1999 bis 2004 war das US-Unternehmen schon Ausrüster des Pfälzer Traditionsvereins. Nike tritt die Nachfolge von uhlsport an. "Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft und vor allem darüber, dass diese langfristig angelegt ist", sagte Martin Bader, Geschäftsführer Sport./ac/DP/he

