Berlin (ots) - Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, fordert von der Bundesregierung, die Zollabfertigung zu verbessern, um drohende wirtschaftliche Schäden durch einen ungeordneten Brexit so gering wie möglich zu halten. "Bei einem harten Brexit müssen massenhaft Warentransporte zwischen Deutschland und Großbritannien kontrolliert werden. Dauert dies zu lange, dann brechen Lieferketten und Produktionsprozesse zusammen. Bestimmte Güter werden in der Warteschlange schlecht", sagte er dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe). "Daher sollte zum Beispiel schnell mehr Personal bereitgestellt werden. Zudem müssen die Abfertigungsprozesse entschlackt und digitalisiert werden, um sie möglichst schnell zu machen."



