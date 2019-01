Wien (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management treibt den Ausbau seines Geschäfts mit ETFs und Indexfonds voran und ernennt im Zuge dessen Katharina Anna Rost (31) zum Sales Manager für ETFs und Indexlösungen, so die Experten von "FONDS professionell".Rost sei seit dem 2. Januar 2019 vom Standort Frankfurt aus für den Vertrieb der BNP Paribas Easy ETF-Palette an Vertriebspartner und Vermögensverwalter verantwortlich. In Zukunft berichte sie direkt an Claus Hecher, Head of Business Development für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz. ...

