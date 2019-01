Wien (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton erhält mit der Ernennung von Marcus Weyerer zum Senior ETF Sales Specialist einen weiteren Experten für den Vertrieb, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser neu geschaffenen Position solle er das US-Fondshaus bei allen Vertriebsaktivitäten rund um die UCITS-ETF-Plattform Franklin Libertyshares im deutschsprachigen Raum unterstützen. Weyerer werde an Caroline Baron, Head of ETF Sales EMEA, berichten. Baron kommentiere die Neueinstellung wie folgt: "Marcus bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus der ETF-Branche mit und wird maßgeblich zum Aufbau unserer ETF-Präsenz im deutschsprachigen Raum beitragen." ...

