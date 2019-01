Wien (www.fondscheck.de) - Berenberg hat zusammen mit Universal-Investment den flexiblen Multi-Asset-Fonds Berenberg Variato (ISIN LU1878856043/ WKN A2N6AQ) aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell"."In dem Fonds werden die besten Ideen der Berenberg-Plattform gebündelt", heiße es in einer Mitteilung der Hamburger Privatbank. Verantwortlich für das Portfolio sei Bernd Meyer, Leiter Multi-Asset und Chefanlagestratege. Zum Managementteam würden auch Ulrich Urbahn, Leiter Multi-Asset Strategy & Research, sowie Henning Gebhardt, Chef der Berenberg-Sparte Wealth and Asset Management gehören. Die Zielrendite des Berenberg Varatio liege bei vier Prozent per annum über fünf Jahre. ...

