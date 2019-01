London (www.fondscheck.de) - Vanguard ist seit über vierzig Jahren Pionier für hochwertige und kosteneffiziente Anlagelösungen, so Vanguard in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Heute gibt das Unternehmen seine Expansion nach Italien bekannt. Vanguard will die Geldanlage in Italien vereinfachen und die Kosten für italienische Anleger senken. Die Kotierung zahlreicher Aktien- und Obligationen-ETFs an der Borsa Italiana ist ein erster Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel. ...

