München (ots) - Chaos an den Grenzen, Exporteinbrüche, Jobverluste - ein ungeregelter Brexit könnte gravierende Folgen für Deutschland und Europa haben. Nach der Ablehnung des mit der EU ausgehandelten Brexit-Abkommens durch das britische Unterhaus muss Premierministerin Theresa May dem Parlament am Montag einen "Plan B" vorlegen. Die EU zeigt sich zu weiteren Verhandlungen bereit, aber nur wenn Großbritannien von seinen "roten Linien" abrückt. Mit welchen Vorschlägen kann May sowohl das Unterhaus als auch die EU jetzt noch überzeugen? Gelingt unter diesem Druck noch eine tragfähige Lösung?



Zu Gast bei Anne Will:



Jean Asselborn, Außenminister von Luxemburg Greg Hands, Tory-Abgeordneter und ehem. Staatssekretär im britischen Außenhandelsministerium Sahra Wagenknecht (Die Linke), Fraktionsvorsitzende im Bundestag Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages Kate Connolly, Berlin-Korrespondentin von "The Guardian" und "The Observer"



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



