Paris (www.aktiencheck.de) - Das nicht enden wollende Chaos rund um den Brexit geht in die nächste Runde, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertfikate weekly". Grund sei die krachende Niederlage, die Premierministerin Theresa May für ihr mit der EU ausgehandeltes Abkommen über einen geregelten Brexit habe hinnehmen müssen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...