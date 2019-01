Bethesda, Maryland (ots/PRNewswire) - Pharmerit International (Pharmerit), eine führende Beratungsfirma auf den Feldern Gesundheitsökonomie- und Gesundheitsfolgenforschung (Health Economics and Outcomes Research, HEOR), baut seine Präsenz in Asien aus. Hierzu gehören die Erweiterung seiner Geschäftsstelle in Schanghai (China) und die Einrichtung einer Geschäftsstelle in Mumbai (Indien).



Die Region Asien/Pazifik ist nicht nur ein rasch wachsender Markt für Pharmaprodukte und medizinische Geräte. Sie entwickelt sich auch zu einer führenden Kraft, was Innovation in der Gesundheitsfürsorge anbelangt. Über ein Team von inländischen Experten und Verbundpartnern wird Pharmerits ausgebaute lokale Präsenz sowohl regionalen als auch internationalen Auftraggebern Marktzugangslösungen aus einer Hand anbieten.



"Unsere ausgebaute Präsenz stärkt unsere Fähigkeit, auf die sich rasch entwickelnden weltweiten Anforderungen bezüglich Nachweisen und Marktzugang einzugehen", so Marc Botteman, Managing Partner bei Pharmerit. "Wir haben in den letzten Jahren Forschungsarbeiten betrieben und veröffentlicht, die für regionale Entscheider in Ländern wie Indien, China, Taiwan, Japan, Korea, Singapur, Indonesien, Malaysia und den Philippinen relevant sind. Mit der neuen Geschäftsstelle in Mumbai sind wir positioniert, mit internationalen Auftraggebern zusammenzuarbeiten und mit deren regionalen Verbundpartnern in Asiens Schwellenmärkten zu kooperieren, indem wir unsere regionale Präsenz gezielt nutzen."



Zu der Erweiterung der Geschäftsstelle in Schanghai gehört die Einstellung von Dr. Xiaocong Li als Wissenschaftlerin und neue Forschungsanalystin. Dr. Li bringt breites Fachwissen in den Bereichen Datenbank- und Versuchsanalysen, Vorhersageanalysen, maschinelles Lernen und Wirtschaftsmodellierung in diese Rolle ein. "Xiaocong ist für die Geschäftsstelle Schanghai eine großartige Ergänzung, da sie die für China geltenden lokalen Anforderungen und Verfahren vollends versteht. Durch Ihre Erfahrung im Bereich "HEOR" und in der klinischen Praxis haben Auftraggeber mehr Zugang zu lokaler und technischer Unterstützung", so Cindy Gao, Leiterin des Bereichs Asien/Pazifik.



Die neue eingerichtete Geschäftsstelle in Mumbai wird von Varun Ektare geführt, Leitender Wissenschaftler und Leiter der Geschäftsstelle Indien - ein führender Gesundheitsökonom mit umfassender Erfahrung in Wirtschaftsmodellierung, Metaanalyse, Literaturprüfung, Gesundheitspolitik und Marktzugang im Gesundheitswesen auf verschiedenen Therapiefeldern. Varun hat in den vergangenen sechs Jahren Projekte in Pharmerits Geschäftsstelle Bethesda (USA) geleitet. "Mit Varun in Mumbai können wir Kunden in einem schnell wachsenden Pharma- und Gesundheitsfürsorgemarkt hochwertige, lokale Unterstützung bieten", so Dipen Patel, Executive Director, Bereich "Strategic Market Access".



Informationen zu Pharmerit



Pharmerit International hat über 30 Jahre Erfahrung in der Unterstützung von Pharma-, Biotechnologie- und Medizingeräte-Organisationen auf den Feldern Gesundheitsökonomie- und Gesundheitsfolgenforschung (Health Economics and Outcomes Research, HEOR) weltweit. Wir unterstützen Kunden mit hochwertigen Forschungsarbeiten in den Bereichen Gesundheitsökonomie, Gesundheitsfolgen sowie strategischer Marktzugang und Preissetzung/Erstattung im Gesundheitswesen. Pharmerit unterhält Geschäftsstellen in Berlin, Bethesda, Boston, Mumbai, New York, Rotterdam, York und Schanghai. Besuchen Sie die Firmen-Website unter https://www.pharmerit.com.



