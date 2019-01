Rohstoffbrief.com fasst jeden Freitag die wichtigsten News aus der Welt des Mining und der Rohstoffe kompakt zusammen. Zu den Themen heute zählen Newmont Mining und Goldcorp, Volkswagen, Daimler und BMW, Torex Gold, Kupfer und Aluminium, Endeavour Mining, Peru, Venezuela, der Batteriemarkt, MacDonald Mines, "El Niño" und Didier Drogba!

China: Aluminium und Kupfer im Fokus

So langsam trudeln die 2018er Wirtschaftsdaten für China ein. Dass die Wirtschaft abkühlt, konnte man bereits an den Zahlen deutscher Autobauer, amerikanischer Reifenlieferanten oder auch an Apples Umsatzwarnung ablesen. In Sachen Kupfer aber scheint es aber noch zu laufen. 2018 hat das Reich der Mitte 5,3 Mio. Tonnen Kupfer importiert - ein absoluter Bestwert. Im Detail macht sich aber die Wirtschaftsschwäche bemerkbar. So wurden laut der Zollbehörde im Dezember nur noch 429.000 Tonnen importiert, 4,7 Prozent weniger als im November. Dafür hat China 2018 für 5,8 Mio. Tonnen Aluminiumprodukte exportiert, also rund ein Fünftel mehr als 2017. Trotz der US-Importzölle lagen die Ausfuhren im zweiten Halbjahr auf Rekordniveau, was auch mit den Sanktionen gegen den größten russischen Aluminiumproduzenten zu tun haben dürfte. "Die daraufhin gestiegenen Aluminiumpreise außerhalb Chinas haben die chinesischen Produzenten zu verstärkten Exporten genutzt", urteilten die Analysten der Commerzbank.

Autokonzerne investieren 300 Mrd. Dollar in neue Antriebe

Die Elektroauto-Revolution schreitet voran. In der Zukunft fährt man elektrisch oder mit Wasserstoff, aber sehr wahrscheinlich nicht mit einem Verbrennungsmotor unter der Haube. Laut Reuters wollen die Autohersteller in den kommenden Jahren weltweit mindestens 300 Mrd. Dollar in neue Antriebstechnologien investieren. Fast 140 Mrd. Dollar stammen demnach von deutschen Konzernen. Volkswagen allein nimmt 91 Mrd. Dollar in die Hand - mehr als China (57 Mrd. Dollar) und die USA (39 Mrd. Dollar) zusammen! Daneben hatten auch Daimler und BMW angekündigt, zweistellige Milliardenbeträge in die Hand zu nehmen (mehr hier). Allerdings fließt ein Großteil des Geldes nicht in deutsche (72 Mrd. Dollar), sondern in chinesische Fabriken (135 Mrd. Dollar). Mit den Investitionen dürfte auch die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen deutlich steigen. Die UBS sieht Kupfer, Nickel, Kobalt, Lithium und Graphit als die größte Profiteure einer elektrischen Autozukunft. Wir hatten eine ausführliche Studie der Schweizer an dieser Stelle zusammengefasst.

Endeavour Mining: Didier Drogba wird zum Großaktionär

Vor einigen Jahren hat der Ex-Fußballer Didier Drogba über seine DYD International Holding in die Ity-Mine in seiner Heimat Elfenbeinküste ...

