Der Euro hat heute, am Freitag im späten europäischen Handel etwas nachgegeben. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1376 US-Dollar. Im Vormittagshandel war er noch in der Spitze bis auf 1,1410 Dollar gestiegen. Im Tagesverlauf bewegte sich der Euro heute in einer engen Bandbreite um die Marke von 1,14 Dollar.In den ...

