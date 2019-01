Zürich (ots) -



Die AMAG Gruppe schliesst das herausfordernde letzte Jahr mit

einem konsolidierten Umsatz von 4,6 Mia. Franken ab. Die Marken

Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA und VW Nutzfahrzeuge konnten trotz

langen Lieferfristen insgesamt 27.3% Marktanteil (MOFIS) erreichen.

Neues Innovation & Venture LAB präsentiert erste Ergebnisse.



2018 war für die AMAG Gruppe ein starkes Jahr. Alle

Geschäftseinheiten, alle Mitarbeitenden und die Partner der einzelnen

Marken haben an einem Strick gezogen. Morten Hannesbo, CEO der AMAG

Group AG, betont: «Auch 2018 war die AMAG mit einigen

Herausforderungen konfrontiert, unter anderem den

Lieferunsicherheiten im Rahmen der Umstellung auf den neuen

Prüfzyklus WLTP und der EA189 Dieselthematik. Im vergangenen Jahr

konnte die AMAG als erstes Land weltweit melden, dass alle EA189

Dieselmotoren nachgebessert wurden.»



Einmal mehr konnte ein sehr solides Ergebnis erreicht werden. Der

konsolidierte Umsatz der AMAG Gruppe beträgt 4,6 Mia. Franken.



Aktuell arbeiten 6'508 Mitarbeitende (entspricht 5'823

Vollzeitstellen) in der AMAG Gruppe. Das entspricht einem Zuwachs von

123 Mitarbeitenden.



Veränderungen im Einzelhandelsgeschäft



Seit dem 1. Januar 2019 gehören im Raum Nordwestschweiz neu auch

fünf Betriebe der ASAG zur AMAG Automobil und Motoren AG.

Gleichzeitig investiert die AMAG auch konsequent in die bisherigen

Standorte. So begannen in Genf Petit-Lancy die Arbeiten für ein neues

VW Center und in Thun die Sanierung des bestehenden Betriebs. Im

letzten Jahr konnte ein neues VW Nutzfahrzeuge Center in Schlieren

eröffnet werden und die Eröffnung der neuen AMAG Buchrain steht Ende

März an. In etwa zur gleichen Zeit wird auch die AMAG Beromünster in

den Räumen des Autocenter Lustenbergers eröffnet.



Die AMAG First AG eröffnete im vergangenen Frühling das erste

Classic Zentrum für historische Porsche-Fahrzeuge. Damit wird der

weiterwachsenden Bedeutung der historischen Fahrzeuge am Markt

Rechnung getragen.



Die Auto 1 AG, die Vertretungen von Hyundai, Maserati und Bentley

haben, wurde per 1. Juli 2018 in die AMAG Automobil und Motoren AG

fusioniert. Gleichzeitig wurde entschieden, dass die Vertretungen für

Hyundai und Maserati im Frühjahr 2019 aufgegeben werden und der Fokus

auf Bentley weiter verstärkt wird.



Digitalisierung und neue Mobilitätsformen



Die Branche ist in Veränderung. Neue Technologien, neue

Mobilitätsbedürfnisse und die Digitalisierung werden das klassische

Automobilgeschäft mittelfristig stark verändern. Die Sharing Economy

gewinnt mehr an Aufwind, gerade bei jungen Erwachsenen. Die AMAG als

Automobilhandelsunternehmen will hier eine aktive Rolle spielen,

deshalb wurde Mitte 2018 das AMAG Innovation & Venture LAB gegründet.

Hier werden einerseits digitale Transformationsprojekte, andererseits

die AMAG Beteiligungen und Engagements in neuen Mobilitätsformen

gebündelt. Erste Produkte dieses LAB's sind bereits auf dem Markt:



- Das sharoo-Angebot wurde um neue Produkte ergänzt und auch

kommerziellen Kunden zugänglich gemacht.

- Das Joint Venture mit der Swisscom «autoSense», dem mobilen,

cleveren Fahrzeugassistenten mit App-Funktion, ist erfolgreich

gestartet.

- Zusammen mit Postauto und der SBB wurde das Mobilitätsprojekt

«Kollibri» im Grossraum Brugg lanciert.



Morten Hannesbo: «Das LAB arbeitet in Zürich unabhängig und ohne

Ablenkung vom Tagesgeschäft an neuen Themen. Schon nach kurzer Zeit

sehen wir die ersten Früchte, was sehr erfreulich ist.»



Jahresergebnisse 2018



Im letzten Jahr erlebten viele Hersteller bei mehreren Modellen

Lieferverzögerung von zum Teil einigen Monaten aufgrund der

Einführung des neuen, deutlich aufwändigeren Testzyklus WLTP. Viele

Fahrzeugauslieferungen mussten auf 2019 verschoben werden. Dies

betraf auch die Marken der Volkswagen-Gruppe.



Gesamthaft wurden in der Schweiz im vergangenen Jahr 299'716

Personenwagen neu zugelassen (-4,6% ggü. Vorjahr). Zuoberst auf dem

Siegerpodest der Modellhitparade ist zum zweiten Mal der SKODA

OCTAVIA, gefolgt vom VW Golf und dem meistgekauften SUV der Schweiz,

dem VW Tiguan.



Die AMAG First AG schliesst das Jahr mit 1'232 Neuzulassungen der

Marke Porsche. Bentley Zug hat im letzten Jahr 21 Neuwagen verkauft.



Die AMAG Leasing AG hat im letzten Jahr mit 54'013 Neuverträgen

erneut zulegen können (+ 10,6% ggü. Vorjahr) und schliesst das Jahr

2018 erfolgreich mit total 148'223 aktiven Leasingverträgen ab (+

5,0% ggü. Vorjahr).



Zu den Ergebnissen des Jahres 2018 meint Morten Hannesbo: «Seit

Mitte 2018 fuhren wir wegen des neuen Testzyklus «auf Sicht». Eine

exakte Produktionsplanung war für uns und unsere Partner schwierig.

Ich bin aufgrund unseres aktuellen Auftragsbestandes und der zu

erwartenden Verfügbarkeit unserer Modelle sehr zuversichtlich, dass

wir 2019 wieder ein gutes Ergebnis haben werden. Unseren Partnern,

Kundinnen und Kunden bin ich sehr dankbar für die Treue und das

Vertrauen in unsere Marken.»



