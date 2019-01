Hi Technological Plastic Industries PLC: Investoren können nun ihre aktuellen in Papierform vorliegenden Aktienzertifikate in elektronische Urkunden umtauschen DGAP-News: Hi Technological Plastic Industries PLC / Schlagwort(e): Sonstiges Hi Technological Plastic Industries PLC: Investoren können nun ihre aktuellen in Papierform vorliegenden Aktienzertifikate in elektronische Urkunden umtauschen 18.01.2019 / 16:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Geschäftsleitung von HTPI gibt bekannt, dass Investoren nun ihre aktuellen in Papierform vorliegenden Aktienzertifikate in elektronische Urkunden umtauschen können, was einen weiteren Schritt hin zum Abschluss der geplanten Börsennotierung von HTPI darstellt. "HTPI freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass dieser Umtauschprozess vereinfacht wurde und dass der deutsche Treuhänder mit den Investoren zusammenarbeiten wird, um die in Papierform vorliegenden Aktienzertifikate entgegenzunehmen", erklärte Rana Kashif Shahzad, Vorsitzender von Hi Technological Plastic Industries LLC. 18.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 767615 18.01.2019 AXC0211 2019-01-18/16:54