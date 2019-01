One Square Advisory Services GmbH: publity AG: Erhalt Gutachtenentwurf über mögliche vorzeitige Rückzahlung der Wandel-Anleihe und Einladung zur Telefonkonferenz DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe One Square Advisory Services GmbH: publity AG: Erhalt Gutachtenentwurf über mögliche vorzeitige Rückzahlung der Wandel-Anleihe und Einladung zur Telefonkonferenz 18.01.2019 / 17:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 18. Januar 2019 - Die One Square Advisory Services GmbH ("One Square") hat in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter, der von der publity AG emittierten EUR 50 Mio., 2015/2020, 3,500% Wandelschuldverschreibungen (die "Wandel-Anleihe", ISIN: DE000A169GM5/ WKN: A169GM), im Dezember 2018 die Anwaltskanzlei G&P Gloeckner.Fuhrmann.Nentwich.Bankel.Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ("G&P") mit Sitz in Nürnberg beauftragt eine rechtsgutachterliche Stellungnahme zur Frage eines Rechtes auf vorzeitige Rückzahlung nach § 14 der Anleihebedingungen der Wandel-Anleihe anzufertigen (das "Gutachten"). Der gemeinsame Vertreter lädt die Anleihegläubiger der Wandel-Anleihe zu einer Investoren Telefonkonferenz, am Donnerstag, den 24.1.2019, um 16 Uhr MEZ (in deutscher Sprache) und / oder, am Donnerstag, den 24.1.2019, um 17 Uhr MEZ (in englischer Sprache) Interessierte Anleihegläubiger der Wandel-Anleihe können eine Kopie des Gutachtens sowie die Einwahldaten zu einer der beiden Telefonkonferenzen, gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) bei One Square anfordern. Entsprechende Anfragen (bitte wählen Sie eine Telefonkonferenz) und Nachweise sind per Email an publity@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22 zu richten. Der Versand des Gutachtens (in deutscher und englischer Sprache) sowie Einwahldaten erfolgen nur per Email. One Square wird die Anleihegläubiger über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter publity@onesquareadvisors.com, zur Verfügung. Noch nicht registrierte Anleihegläubiger der Wandel-Anleihe werden gebeten, sich auf der Homepage von One Square unter www.onesquareadvisors.com zu registrieren. Kontakt: One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München fax +49 89 15 98 98 22 email publity@onesquareadvisors.com web www.onesquareadvisors.com 18.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 767647 18.01.2019 AXC0223 2019-01-18/17:27