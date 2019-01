Düsseldorf (ots) - Die Unionsfraktion im Bundestag hat ein Tempolimit auf Autobahnen abgelehnt. "Den Vorschlag eines Tempolimits auf Autobahnen halte ich nicht für zielführend", sagte Unionsfraktionsvize Ulrich Lange (CSU) der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Wichtiger ist es, für flüssigen Verkehr auf Autobahnen und in der Stadt zu sorgen, zum Beispiel durch intelligente Verkehrslenkung und koordinierte Ampelsteuerungen", sagte Lange, der verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion ist. Zu Medienberichten, eine von der Regierung eingesetzte Expertenkommission fordere ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern und höhere Spritpreise, sagte Lange: "Zunächst sollte man die Kirche mal im Dorf lassen. Die jetzt bekanntgewordenen Vorschläge sind schließlich nicht abgestimmt, sondern lediglich Diskussionsbeiträge." Der Spannungsbogen in einer Kommission, die aus Industrie, Kommunen, Verkehrs- und Umweltverbänden bestehe, sei weit. "Da wird über vieles diskutiert", so Lange.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621