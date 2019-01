In der Woche vom 21. bis 25. Januar haben Anleger vor allem Stimmungsdaten aus der Eurozone im Blick. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager am Donnerstag und zum deutschen Geschäftsklima am Freitag.

In der zweiten Jahreshälfte 2018 hatten Sonderfaktoren wie Zulassungsprobleme in der Autoindustrie oder das Niedrigwasser die deutsche Konjunktur gebremst. Nach Einschätzung von Ökonomen der Dekabank dürfte sich die Lage zu Beginn des neuen Jahres entspannt haben. Der Markt geht davon aus, dass sich die Stimmung der deutschen Einkaufsmanager stabilisiert hat. Die Umfrageergebnisse des britischen Forschungsunternehmens Markit werden am Donnerstag veröffentlicht. Auch für die Eurozone wird im Januar nicht mit einer Eintrübung gerechnet gerechnet.

Dagegen rechnet der Markt am Freitag mit einem erneuten Rückgang des Ifo-Geschäftsklimas, dem wichtigsten deutsche Konjunkturbarometer. Der für Januar prognostizierte Rückgang wäre der fünfte in Folge.

Bei der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wird am Donnerstag nicht mit einer Änderung der Geldpolitik gerechnet. Nach dem zuletzt beschlossenen Ende der Nettokäufe von Anleihen, dürfte der EZB-Rat an seinen bisherigen Einschätzungen weitgehend festhalten. "Neue Entscheidungen sind wohl erst ab Frühjahr zu erwarten", sagte Experte Michael Schubert von der Commerzbank.

Die Konjunkturdaten der Woche im Überblick:

^ Prognose Vorwert

MONTAG, 21. JANUAR

08.00 Uhr

Deutschland

Erzeugerpreise, Dezember

Monatsvergleich -0,1 +0,1

Jahresvergleich +2,9 +3,3

DIENSTAG, 22. JANUAR

11.00 Uhr

Deutschland

ZEW-Konjunkturerwartungen, Januar -18,5 -17,5

aktuelle Lage 43,3 45,3

(jeweils in Pkt.)

MITTWOCH, 23. JANUAR

08.45 Uhr

Frankreich

Geschäftsklima, Januar 102 102

(in Pkt.)

16.00 Uhr

Eurozone

Verbrauchervertrauen, Januar -6,5 -6,2

(in Pkt.)

DONNERSTAG, 24. JANUAR

09.15 Uhr

Frankreich

Markit Einkaufsmanagerstimmung

Industrie, Januar 50,0 49,7

Dienste, Januar 50,5 49,0

(in Pkt.)

09.30 Uhr

Deutschland

Markit Einkaufsmanagerstimmung

Industrie, Januar 51,4 51,5

Dienste, Januar 52,2 51,8

(in Pkt.)

10.00 Uhr

Eurozone

Markit Einkaufsmanagerstimmung

Gesamt, Januar 51,4 51,1

Industrie, Januar 51,3 51,4

Dienste, Januar 51,5 51,2

(in Pkt.)

13.45 Uhr

Zinsentscheidung Europäische Zentralbank (EZB)

Hauptrefinanzierungssatz 0,0 0,0

Einlagensatz -0,4 -0,4

Spitzenrefinanzierungssatz 0,25 0,25

FREITAG, 25. JANUAR

10.00 Uhr

Deutschland

ifo-Daten

Januar (Punkte)

Geschäftsklima 100,6 101,0

Erwartungen 97,0 97,3

Aktuelle Lage 104,2 104,7

15.00 Uhr

Belgien

Geschäftsklima, Januar -1,5 -0,9°

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben)

