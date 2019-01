Die Baader Bank hat das Kursziel für Beiersdorf nach vorläufigen Umsatzzahlen für 2018 von 97 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe etwas schwächer abgeschnitten als von ihm erwartet, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kappte daher seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie leicht./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 16:30 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2019-01-18/17:41

ISIN: DE0005200000