München (ots) - 56 Jahre nach dem Élysée-Vertrag von 1963 unterzeichnen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron einen neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Das Erste überträgt den Festakt aus dem Krönungssaal des Aachener Rathauses. Die Redner des Festaktes sind Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, sowie Angela Merkel und Emmanuel Macron.



Moderiert wird die Sendung von WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni, die zusammen mit dem Historiker und Politikwissenschaftler Stefan Seidendorf vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg das Ereignis kommentiert. Außerdem wird zur ARD-Paris-Korrespondentin Sabine Rau geschaltet, die auf dem Rathausmarkt in Aachen stehen wird.



Zwischen 12:00 und 12:15 Uhr wird die Sendung durch die "Tagesschau" um 12:00 Uhr unterbrochen. Anschließend überträgt Das Erste bis 13:00 Uhr einen Bürgerdialog mit Angela Merkel und Emmanuel Macron aus der Aula Carolina in Aachen.



Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten https://www.daserste.de/programm



