FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes will ein neues Montagewerk in Ägypten errichten. "Ägypten ist ein attraktiver und wettbewerbsfähiger Standort für Produktion und unterstützende Logistik. Wir sind zuversichtlich, durch die geplante lokale Montage unsere Marktposition ausbauen zu können", sagte Markus Schäfer, Mitglied des Bereichsvorstands von Mercedes-Benz Cars, laut Pressemitteilung. Die Montage würde durch einen lokalen Geschäftspartner aufgebaut werden. Das Vorhaben werde in enger Abstimmung mit der ägyptischen Regierung entwickelt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2019 11:26 ET (16:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.