Mainz (ots) - Woche 03/19 Freitag, 18.01.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



3.35 Die Seele im Hungerstreik - Magersucht und ihre Ursachen Unser Universum - Technik im All um 03.35 Uhr - entfällt!



4.35 Emma will leben



Woche 04/19 Samstag, 19.01.



Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.20 Keine Panik - Leben mit Angststörungen



6.05 Sexsucht - Wenn die Lust zur Droge wird Deutschland 2015



6.50 37° Im Kaufrausch Süchtig nach Konsum Deutschland 2018



7.20 Leschs Kosmos Burnout: Hysterie oder Epidemie? Deutschland 2016



7.50 Leschs Kosmos Bewegung - Universalmedizin mit Nebenwirkung Deutschland 2018



8.20 auslandsjournal - die doku Theresa May und das Brexit-Dilemma Film von Diana Zimmermann Großbritannien 2019



9.05 Iran bittersüß - Reise durch ein Land der Widersprüche Iran 2018



9.50 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Beginnzeitkorrekturen: 15.20 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Dokumentarfilm in ZDFinfo Operation Yellow Bird Die Geheimdienste und der Tian'anmen-Aufstand



23.25 Geheimes Katar Ein Emirat auf WM-Kurs Deutschland 2018



0.10 Geheimes Saudi-Arabien Auf der Spur des Geldes



0.55 Geheimes Saudi-Arabien Aufbruch und Unterdrückung



1.40 Geheimes Saudi-Arabien Auf den Spuren des Terrors



2.25 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Alte Rivalen USA 2018



4.10 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Neue Kriege USA 2018



4.55 Iran bittersüß - Reise durch ein Land der Widersprüche Iran 2018



_____________________________________________________________________ _ Sonntag, 20.01.



Beginnzeitkorrekturen: 5.40 Nelson Müllers Landpartie Auf den Spuren der schwäbischen Maultasche Deutschland 2015



6.25 Nix mehr los! Landflucht und die Folgen



7.10 Alles anders auf dem Land Eine Reise durch die Provinz Deutschland 2017



7.55 drehscheibe Haustier sucht Herrchen - Deutschland größtes Tierasyl Deutschland 2018



8.40 ZDF.reportage Winter extrem Eingeschneit und abgeschnitten Deutschland 2019 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



21.40 Terra X Der große Anfang - 500 Jahre Reformation Das Feuer Deutschland 2017



22.25 Die Inquisition Templer und Katharer Großbritannien 2014



23.10 Die Inquisition Ketzerverfolgung in Spanien Großbritannien 2014



23.55 Die Inquisition Häretiker in England Großbritannien 2014



0.35 Die Inquisition Hexenjagd Großbritannien 2014



1.20 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Chaos (1618-1621) Deutschland 2018



2.05 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Gott (1626-1630) Deutschland 2018



2.50 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Macht (1630-1632) Deutschland 2018



3.35 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Verwüstung (1632-1633) Deutschland 2018



4.20 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Rache (1634-1640) Deutschland 2018



Montag, 21.01.



Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 Die Eiserne Zeit - Europa im Dreißigjährigen Krieg Frieden (1646-1649) Deutschland 2018



5.50 Burgen - Monumente der Macht Ordensfestung Marienburg



6.35 Burgen - Monumente der Macht Maurenfestung Gibralfaro



7.20 Burgen - Monumente der Macht Krak des Chevaliers



8.05 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014



8.35 ZDF-History Geköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschah Deutschland 2018



9.20 Police Patrol - Gefährliches Pflaster An der Grenze



10.05 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Im Drogenkampf



10.50 Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014



11.35 Der Fall Carol Park Großbritannien 2014



12.20 Mördern auf der Spur Hartnäckige Kommissare Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017



22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016



23.10 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun



23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach Atlantis Großbritannien 2016



0.35 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 2018 heute journal um 00.45 Uhr enfällt!



1.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Peter Graf Deutschland 2017



1.50 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Harry Wörz Deutschland 2017 2.35 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Kachelmann Deutschland 2015



3.20 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Schlecker-Story Deutschland 2018



4.05 ZDF-History Götz George - Eine deutsche Filmlegende Deutschland 2018



4.50 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben Deutschland 2018







Woche 04/19 Mittwoch, 23.01.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:



1.45 Die Killer von Long Island Einwanderer unter Generalverdacht USA 2018 Trumps Russland-Connection um 01.45 Uhr - entfällt!



2.30 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere



3.15 Kinder in Käfigen - Trumps Flüchtlingspolitik USA 2018



4.00 Der Anti-Trump - Senator John McCain USA 2018



4.45 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017







