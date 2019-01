ZÜRICH (Dow Jones)--Konjunkturoptimismus hat am Freitag die Kurse am schweizerischen Aktienmarkt befeuert. Die Anleger schöpften neue Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Handelskonflikts zwischen China und den USA, nachdem das Wall Street Journal am Donnerstagabend über Erwägungen der US-Regierung berichtet hatte, die Strafzölle auf Importe aus China zu senken oder aufzuheben. US-Finanzminister Steven Mnuchin habe in Strategiesitzungen entsprechende Vorschläge unterbreitet.

Das wurde vom US-Finanzministerium zwar dementiert, was die Anleger aber nicht störte. Denn auch China scheint zum Einlenken bereit. Das Land wolle seinen Handelsbilanzüberschuss mit den USA verringern und dazu über einen Zeitraum von sechs Jahren jährlich US-Waren im Wert von über 1 Billion Dollar importieren, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag.

Die Anleger reagierten begeistert auf diese Nachricht. Der SMI gewann 1,2 Prozent auf 9.024 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 63,27 (zuvor: 45,59) Millionen Aktien.

Gesucht waren in der Schweiz Aktien von Konjunkturzyklikern. Sika verbesserten sich um 3,8 Prozent und ABB um 2,2 Prozent. Geberit legten um 2,6 Prozent zu und profitierten damit abermals von den starken Umsatzzahlen, die der Anbieter von Sanitärtechnik am Donnerstag vorgelegt hatte.

Im Luxusgütersektor verbuchten Richemont und Swatch Kursgewinne von 2,5 und 1,9 Prozent. Für die beiden Unternehmen ist China ein wichtiger Absatzmarkt; sie würden vom Ende des Handelsstreits besonders profitieren.

In der zweiten Reihe verloren BB Biotech 1,7 Prozent. Das schwierige Aktienumfeld hat der Beteiligungsgesellschaft 2018 einen Verlust beschert, weshalb sich die Aktionäre mit einer niedrigeren Dividende zufriedengeben müssen.

