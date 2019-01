Bremen (ots) - Im Rahmen der Feierlichkeiten "120 Jahre Werder Bremen" findet am Montag, 04.02.2019 ein Gala-Dinner, um 18.00 Uhr im Park Hotel Bremen statt. Zahlreiche prominente Gäste aus der Werder-Welt, Politik und Wirtschaft sowie zahlreichen Institutionen sind der Einladung des geschäftsführenden Präsidiums des Sport-Verein "Werder" v. 1899 e.V. und der Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA gefolgt. Im Vorfeld des Dinners bieten wir Medienvertretern die Möglichkeit für Fotos und kurze Interviews in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr. Wir bitten um Akkreditierung für dieses Medienfenster bis Donnerstag, 24.01.2019 an medien@werder.de unter folgenden Angaben: Name der Redaktion, Name der Redakteure, E-Mail-Adresse für weitere Informationen.



Pressekontakt: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Franz-Böhmert-Str. 1 c Michael Rudolph, Direktor Kommunikation info@werder.de Telefon: 0421/434590