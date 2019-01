Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag kräftig nach oben. Positiv wurde gewertet, dass in die Handelsgespräche zwischen den USA und China Schwung kommt. Beide Seiten sind bemüht, einen Kompromiss zu finden, mit dem die größte und zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt leben können. Zudem braucht US-Präsident Donald Trump einen Deal, den er seinen Wählern präsentieren kann. Denn im Government-Shutdown, und damit beim Mauerbau an der Grenze zu Mexiko, sind die Fronten nach wie vor verhärtet. Aber auch der kleine Verfall am Terminmarkt hat zum Wochenschluss den DAX getrieben. Von dieser Seite waren verstärkt Käufe zu beobachten. Der Index beendete den Tag 2,6 Prozent höher bei 11.206 Punkten.

Im DAX schlossen alle Werte im Plus. Dies zeigt die Breite, die die Aufwärtsbewegung momentan trägt. Wer bei 60 Euro Anfang des Jahres den Mut hatte, eine Aktie von BASF zu kaufen, liegt bereits knapp 10 Prozent vorne. Die Aktie gewann allein heute 4,1 Prozent. Weit oben steht auch der Gewinner des Vorjahres, Wirecard. Der Bezahldienstleister dürfte einer der großen Profiteure des bargeldlosen Zahlens bleiben, die Aktie schloss knapp 5 Prozent im Plus. Selbst die defensiven Werte wie Beiersdorf, Merck oder Henkel schlossen im grünen Bereich.

Hellofresh überrascht positiv

Impulse lieferte auch die Berichtssaison, und zwar positive wie negative. 2018 ging es bei Kochboxenanbieter Hellofresh (plus 21,5 Prozent) mit dem Umsatz währungsbereinigt um 41 Prozent nach oben und damit deutlich stärker als bislang in Aussicht gestellt. Eine Gewinnwarnung von Wacker Chemie belastete die Aktie nur kurzfristig. Im Handel hieß es dazu, dass es sich letztlich um ein rein bilanztechnisches, aber kein wirtschaftliches Problem handele. Die Aktie schloss 4,8 Prozent im Plus, nachdem sie kurzzeitig um fast 4 Prozent abgesackt war. Dräger lieferte nach einem enttäuschenden 2018 einen schwachen Gewinnausblick für das laufende Jahr, die Aktie schloss 1,6 Prozent im Minus.

Um 3,9 Prozent nach unten ging es für Klöckner & Co. Hier belastete eine Abstufung auf "Sell" durch das Bankhaus Lampe. K+S (+3,1 Prozent) profitierten dagegen von einer Hochstufung auf "Neutral" durch Citi. S&T stiegen um 7,5 Prozent, beflügelt von der Auflegung eines Aktienrückkaufprogramms.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 122,8 (Vortag: 81,8) Millionen Aktien im Wert von rund 5,10 (Vortag: 2,94) Milliarden Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.205,54 +2,63% +6,12% DAX-Future 11.211,00 +2,81% +6,03% XDAX 11.217,20 +2,27% +6,01% MDAX 23.175,11 +1,93% +7,35% TecDAX 2.579,89 +2,50% +5,29% SDAX 10.343,43 +2,35% +8,77% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,07 -29 ===

