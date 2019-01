DAX: Börsenjubel gerechtfertigt?

Am heutigen Freitag herrschte am deutschen Aktienmarkt ausgelassener Jubel. Der DAX schoss zeitweise um mehr als 2 Prozent in die Höhe und lies sogar die lange Zeit schwer zu überwindende Hürde von 11.000 Punkten weit hinter sich.

Das war heute los. Für den Börsenjubel hatte die Aussicht auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China gesorgt. Auslöser war ein "Wall Street Journal"-Artikel. In diesem hieß es, dass Finanzminister Steve Mnuchin vorgeschlagen hätte, US-Einfuhrzölle auf chinesische Produkte aufzuheben. Angesichts der Aussicht auf ein Ende im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit vergaßen Anleger sogar die anhaltenden Brexit-Sorgen. Da diese längst nicht aus der Welt sind und auch der Handelsstreit weitergehen könnte, steht die Erholungsrallye derzeit jedoch auf wackligen Beinen.

Das waren die Tops & Flops. Das positive Marktumfeld nutzte vor allem Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Die Aktie des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München schoss zeitweise um rund 6 Prozent in die Höhe und landete damit an der Indexspitze. Damit setzte das Papier, das erst seit dem 24. September 2018 ein DAX-Mitglied ist, seine jüngste Erholung fort.

