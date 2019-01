Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gesunken. Am frühen Abend fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,21 Prozent auf 164,01 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,26 Prozent. Südeuropäische Anleihen aus Italien, Portugal und Spanien konnten hingegen zulegen.

Marktteilnehmer nannten eine gute Stimmung an den Aktienmärkten als Grund für die Schwäche sicherer Anlagen, zu denen deutsche Schuldtitel gehören. Die führenden internationalen Börsen in Asien und Europa konnten kräftig zulegen. Auch an der New Yorker Börse ging es mit den Kursen kurz vor dem Wochenende deutlich aufwärts.

Am Markt wurde die Kauflaune mit der Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China erklärt. Die amerikanische Zeitung "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass die USA eine Senkung der Strafzölle auf chinesische Waren in Erwägung zögen. Obwohl der Bericht schnell durch das US-Finanzministerium dementiert wurde, hielten sich an der Börse Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit.

Zumal auch China Insidern zufolge zu Zugeständnissen bereit sei. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, habe die Führung in Peking einen Ausgleich der Handelsbilanz beider Länder angeboten. Demnach soll der chinesische Überschuss im Warenaustausch über einen Zeitraum bis 2024 auf Null reduziert werden./jkr/fba

