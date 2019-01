Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Auf Einladung von Bundesministerin Julia Klöckner besuchte Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel am heutigen Freitag (18.1.) das Global Forum for Food and Agriculture (GFFA, 17.-19.1.) mit mehr als 70 Landwirtschaftsministerinnen und Landwirtschaftsministern aus allen Erdteilen. Auf der weltweit bedeutendsten Agrarministerkonferenz sprach die Bundeskanzlerin im CityCube Berlin zur Bedeutung der Digitalisierung für die Landwirtschaft. Das GFFA findet zum 11. Mal im Rahmen der Internationalen Grünen Woche Berlin statt.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Messe Berlin GmbH Wolfgang Rogall Stellv. Pressesprecher und PR Manager Messedamm 22 14055 Berlin T +49 30 3038-2218 rogall@messe-berlin.de