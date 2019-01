Boulogne-Billancourt (ots) - Die Renault Gruppe hat 2018 ihre

Verkäufe auf weltweit 3,9 Millionen Fahrzeuge gesteigert. Im

Vergleich zum Jahr 2017 stieg der Absatz einschließlich der in China

vertriebenen Marken Jinbei und Huasong um 3,2 Prozent oder 122'200

Einheiten. Ohne diese beiden Marken wären die Verkäufe der Renault

Gruppe leicht um 1,2 % gesunken. In Europa erzielte der Konzern ein

stabiles Ergebnis auf hohem Niveau und verkaufte 0,5 Prozent mehr

Fahrzeuge als im Vorjahr. Bei den Elektrofahrzeugen konnte Renault

seine Marktführerschaft in Europa weiter ausbauen und wuchs um 36,6

Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Zuwachs bei den leichten

Nutzfahrzeugen und die dynamische Entwicklung von Dacia trugen

ebenfalls zum positiven Gesamtergebnis bei. Für 2019 erwartet die

Renault Gruppe dank neuer Modelle und dem Marktstart des neuen Clio

einen weiteren Verkaufszuwachs.



Boulogne-Billancourt, 18/01/2018



Die weltweiten Verkäufe der Renault Gruppe verteilen sich auf

2'532'567 Einheiten der Marke Renault (-5,2 Prozent), 700'798 Dacia

Fahrzeuge (+7,0 Prozent) sowie 398'282 Neuzulassungen von Lada (+18,7

Prozent). Der Absatz von Renault Samsung Motors ging um 14,9 Prozent

auf 84'954 Fahrzeuge zurück, die Marken Jinbei und Huasong setzten

165'603 Einheiten ab. Der Absatz bei den Elektrofahrzeugen stieg um

36,6 Prozent auf 49'600 Fahrzeuge, womit Renault seine Position als

europäischer Marktführer mit einem Marktanteil von 22,2 Prozent

behauptet. Bei den leichten Nutzfahrzeugen steigerte die Gruppe dank

der Zuwächse mit Jinbei und Huasong um 33,7 Prozent auf 619'229

Einheiten.



In Europa verbesserte die Renault Gruppe ihr Ergebnis leicht um

0,5 Prozent auf 1,92 Millionen verkaufte Pkw und leichte

Nutzfahrzeuge (2017: 1,91 Millionen Einheiten). Der Gesamtmarkt wuchs

im gleichen Zeitraum um 0,2 Prozent. Der Renault Clio bleibt das

zweitmeistverkaufte Fahrzeug seiner Klasse, der Captur behauptet

seine Position als Nummer eins bei den Stadt-SUVs. Dacia erzielte mit

511'622 Neuzulassungen einen neuen Verkaufsrekord und

Rekord-Marktanteil von 2,9 Prozent.



AUSBLICK 2019



Für den Automobil-Weltmarkt 2019 erwartet die Renault Gruppe eine

stabile Entwicklung, ebenso für den europäischen Markt. Zuwächse

dürften vor allem der russische Markt (mindestens +3 Prozent) und der

brasilianische Markt (+10 Prozent) verzeichnen. In diesem Umfeld

erwartet die Renault Gruppe leicht steigende Verkäufe im Jahr 2019

sowie deutlichere Zuwächse im zweiten Halbjahr mit der Einführung

neuer Modelle auf den Weltmärkten sowie dem Marktstart des neuen Clio

in Europa.



