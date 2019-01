Mercedes-Benz Cars plant den Aufbau einer Pkw-Montage in Ägypten. Das Unternehmen sei mit der ägyptischen Regierung in Gesprächen über das neue Werk, hieß es in einer Mitteilung des Autobauers vom Freitag. Demnach soll ein Werk für Mercedes-Benz-Fahrzeuge in Kooperation mit einem lokalen Partner entstehen. Daimler habe zugesagt, die Ägypter bei der Umsetzung moderner Mobilitätskonzepte zu unterstützen.

Ein früheres Daimler-Montagewerk in Ägypten in einem Joint Venture hatte im Mai 2015 seinen Betrieb eingestellt. "Wir begrüßen die Entscheidung von Mercedes-Benz, die Montage von Pkw in Ägypten wieder aufzunehmen", sagte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi laut der Mitteilung./jug/DP/he

