Urdorf (ots) - Die Renault Gruppe behauptete sich 2018 in der

Schweiz mit einem Marktanteil von 7,54%. In einem rückläufigen

Gesamtmarkt (-4% für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge) realisierten die

Marken Renault, Dacia und Alpine 25'023 Neuzulassungen (26'438 im

2017). Bei Dacia kletterte der Marktanteil erstmals in der Geschichte

auf 2,77%, was 8'301 neuen Personenwagen entspricht. Einen wichtigen

Anteil daran leistete der Neue Duster. Renault punktete ebenfalls im

SUV-Bereich mit steigenden Absatzzahlen für den Captur und den

Koleos. Zu den Überfliegern zählen die Elektrofahrzeuge von Renault.

Der ZOE legte um 23% und der Kangoo Z.E. um ganze 42% zu, womit

Renault erstmals in der Schweiz die Marke von 1'021 Elektrofahrzeugen

im Jahr erreicht. Eine weitere Erfolgsgeschichte der emotionalen Art

heisst Alpine: Eine renommierte Fachjury kürte die neue A110 zum

stylischsten Auto der Schweiz 2019. Die Renault Gruppe blickt

weltweit auf ein starkes Jahr zurück und konnte 2018 insgesamt 3,9

Millionen Fahrzeuge verkaufen, das entspricht einem Plus von 3,2%. In

der Schweiz folgte die Renault Gruppe mit den Marken Renault, Dacia

und Alpine der Tendenz des Gesamtmarktes, der bei den Personenwagen

um 4,6% zurückging und bei den leichten Nutzfahrzeugen um 2% zulegte.



Renault registrierte in der Schweiz im vergangenen Jahr 12'729 neu

zugelassene Personenwagen, was einen Marktanteil von 4,25% ergibt

(4,42% im Jahr 2017). Eine positive Entwicklung registrierte Renault

bei den SUV-Modellen Captur und Neuer Koleos (+8,3% und +16,1%

gegenüber 2017). Dasselbe gilt für die Elektrofahrzeuge. Mit 1'021

Neuzulassungen für die 100% elektrisch angetriebenen Modelle ZOE

(+23%), Kangoo Z.E. (+42%) und Master Z.E. belegt Renault in dieser

Sparte einen Marktanteil von 18,5% (+2,1%).



Bei den leichten Nutzfahrzeugen konnte Renault insgesamt 3'442

Einheiten der Modelle Kangoo Express, Trafic, Master und Alaskan

verkaufen, mit einem Marktanteil von 10,68% (11,14% im Jahr 2017).



Kumuliert erzielte Renault im 2018 einen Marktanteil von 4,87%

(16'171 Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge).



Dacia hat erneut Grund zum Feiern. Mit 2,77% (8'301 Fahrzeuge)

kletterte der Marktanteil bei den Personenwagen auf einen neuen

Rekordwert. Der Erfolg des Neuen Duster (+12,2%) und des Sandero trug

wesentlich zu diesem Resultat bei. Ein ausgezeichnetes Jahr

verzeichnete Dacia bei den leichten Nutzfahrzeugen und Lieferwagen

mit 14% Wachstum (auf 551 Fahrzeuge).



Alpine landete mit der Neuauflage der A110 einen «Coup», das

zeigen die Bestellbücher, die auch für dieses Jahr bereits voll sind.

Während die neu aufgelegte Sportwagen-Ikone zahlenmässig natürlich

eine exklusive Nische besetzt (2018: 146), sendet sie in emotionaler

Hinsicht ein deutliches Signal: Eine renommierte Jury kürte die neue

A110 kürzlich zum «Stylischsten Auto der Schweiz 2019».



Olivier Wittmann, Managing Director von Renault Suisse SA: «Nach

dem Top-Ergebnis von 2017 konnten wir 2018 vor allem in den Segmenten

zulegen, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Das gilt

einerseits für die SUVs, in denen Renault mit dem Captur, dem Neuen

Kadjar, dem Koleos und dem Pick-up Alaskan die Bedürfnisse des

Schweizer Markts auf breiter Basis abdeckt. Dasselbe gilt für Dacia

mit dem erfolgreich eingeführten Neuen Duster. In der

Elektromobilität wiederum baut Renault europaweit und auch in der

Schweiz die Führungsrolle aus und öffnet den Zugang zu dieser neuen

Technologie für eine breite Schicht der Bevölkerung - und für das

Transportgewerbe!»



Als weltweit führende französische Automobilmarke verzeichnete

Renault 2018 weltweit mit 3,9 Mio. Neufahrzeugen ein weiteres

Rekordjahr und bestätigte seine starke Position in Europa. Dacia

erzielte 2018 mit 511'622 Neufahrzeugen in Europa ein jährliches

Wachstum von über 10% und einen europäischen Marktanteil von 2,9%.

Insgesamt konnte die Renault Gruppe im vergangenen Jahr ihre

Verkaufszahlen in jeder Verkaufsregion steigern. In Frankreich

erzielte Renault 2018 die besten Verkaufsresultate der letzten sieben

Jahre.



VERKAUFSREKORD BEI DEN ELEKTROFAHRZEUGEN



Mit 1'021 neu registrierten Elektrofahrzeugen erzielte die Marke

Renault einen weiteren Verkaufsrekord bei den Zero Emission

Fahrzeugen. Während der Gesamtmarkt der 100% elektrisch angetriebenen

Fahrzeuge in der Schweiz im 2018 um rund 10% gegenüber 2017 wuchs,

legte Renault mit dem ZOE, dem Kangoo Z.E. und dem Master Z.E. sogar

um 25% zu und erzielte einen Marktanteil von 18,5%.



Allein vom alltagstauglichen ZOE mit einer Reichweite von realen

300 km (gemäss der neuen WLTP-Testmethode) konnte Renault im

vergangenen Jahr 908 Fahrzeuge verkaufen, was gegenüber dem Vorjahr

ein Plus von 23% ergibt. Der Marktanteil des ZOE liegt in der Schweiz

bei 17%.



Noch deutlicher legte das Lieferfahrzeug Kangoo Z.E. mit 112

Einheiten und einem Plus von 42% zu. Damit ist er die klare Nr. 1

unter den leichten Elektro-Transportern in der Schweiz.



In Europa belegt Renault bei den Elektrofahrzeugen weiterhin den

1. Platz und erzielte einen Marktanteil von 22,2%. 2018 verkaufte

Renault weltweit bereits 49'600 Elektrofahrzeuge, was einem Plus von

36,6% entspricht.



GUTE AUSSICHTEN FÜR 2019



Mit einer ebenso jungen wie breiten Renault Modellpalette sowie

den im Jahr 2019 erwarteten Neuen Clio und und einem weiteren

Erfolgsjahr des Neuen Dacia Duster erwartet die Renault Gruppe auch

in der Schweiz ein erfolgreiches Jahr.



Nochmals Olivier Wittmann, Managing Director von Renault Suisse

SA: «Sowohl Renault als auch Dacia und Alpine verfügen in allen

Wachstumssegmenten über attraktive Modelle, die auch emotional

ansprechen. In diesem Jahr wird die Markteinführung des Neuen Clio im

Fokus stehen, von dem wir 2020 - ebenso wie für Captur und Mégane -

auch eine elektrifizierte Hybrid-Version anbieten werden. Und bei den

reinen Elektrofahrzeugen planen wir bis 2022 die Einführung von acht

Modellen. Parallel dazu können die Kunden in der Schweiz auf ein

breit abgestütztes Händlernetz mit einem kompetenten Team an

Spezialisten zählen.»



