Mannheimer Morgen über die neue Fernwärme-Allianz Überschrift: Konsequenter Weg Fernwärme ist grundsätzlich eine vernünftige Sache. Der Bezug ist komfortabel, und weil bei der Kraft-Wärme-Kopplung die eingesetzten Brennstoffe vergleichsweise gut genutzt werden, kann sich auch die CO2-Bilanz sehen lassen. Nachteil ist, dass in Deutschland die Kraftwerke für die Fernwärme-Erzeugung hauptsächlich mit fossilen Brennstoffen gespeist werden. Doch das wird sich bald ändern müssen: Will die Bundesregierung ihre Klimaziele erreichen, muss sie in den kommenden Jahren die konventionellen Energieerzeuger nach und nach abschalten. Das wiederum setzt die Fernwärme-Anbieter wie die MVV unter Druck. Schließlich haben sie mit ihren Kunden Verträge und müssen weiter liefern. Deshalb ist die Idee, gemeinsam im regionalen Verbund frühzeitig eine Plattform zur Erschließung alternativer Fernwärme-Technologien zu schaffen, nur folgerichtig. Die Mannheimer zeigen damit einmal mehr, dass sie besser als mancher nationale Energiekonzern in der Lage sind, sich auf die Herausforderungen der Energiewende auszurichten. Das lohnt sich: Die erneuerbaren Energien haben sich längst zum Ertragstreiber für die MVV entwickelt.

January 18, 2019 13:37 ET (18:37 GMT)