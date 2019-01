Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der bislang längste "Shutdown" in der Geschichte der USA hat 21 Tage gedauert. Der Rekord, der in den Jahren 1995/1996 unter US Präsident Bill Clinton aufgestellt wurde, ist nun endgültig gebrochen - Donald J. Trump, der 45. US Präsident, scheint auch weiterhin kein Problem damit zu haben, wenn der Stillstand der Regierungsgeschäfte fortgesetzt wird. ...

