MÜNCHEN (Dow Jones)--Scout24 hat ein Übernahmeangebot von Hellman & Friedman und Blackstone abgelehnt. Die Private-Equity-Gesellschaften hätten ihr Interesse an der "etwaigen Abgabe eines gemeinsamen öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der Scout24" bekundet, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Der vorgeschlagene Angebotspreis von 43,50 Euro je Aktie sei jedoch "unangemessen".

Im nachbörslichen Handel legte die Scout24-Aktie am Freitagabend in Reaktion auf die Mitteilung kräftig um etwa 11 Prozent zu.

Scout24 gehörte ehemals Hellman & Friedman, die 2013 eine Mehrheitsbeteiligung von der Deutschen Telekom erwarb. Das Unternehmen wurde 2015 an die Börse gebracht.

Im Dezember hatte die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, Scout24 prüfe einen Verkauf an Finanzinvestoren für mehr als 5 Milliarden Euro und den Abschied von der Börse.

January 18, 2019 14:58 ET (19:58 GMT)

