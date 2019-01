RENSSELAER, New York (USA), Jan. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter im Bereich von Lösungen für gentechnisch veränderte Nagetiermodelle, gibt den Abschluss einer vor kurzem erfolgten Mission zur internationalen Raumstation bekannt.

Dieses Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen dem US-amerikanischen Nationallabor in der Internationalen Raumstation ISS, der US-amerikanischen Aeronautik- und Raumfahrtbehörde NASA, Bioserve Space Technologies mit Unterstützung der Leidos Corporation und Taconic. Taconic hat seit 1985 an mehreren Raumflugmissionen der NASA teilgenommen. Zuletzt bereitete Taconic im Rahmen der durch die Commercial Resupply Services-Missionen von SpaceX ermöglichten Kapazitäten für Wissenschaft und Forschung Mäuse darauf vor, längere Zeit an Bord der Internationalen Raumstation zu leben.

Frühere Raumflugstudien haben gezeigt, dass Mäuse einen schnellen Verlust an Muskel- und Knochenmasse erleiden, was einer beschleunigten Alterung ähnelt. Daher sind Mäuse, die im Weltraumflug der Mikrogravitation ausgesetzt sind, ein wertvolles Modell zum Verständnis und zur Entwicklung neuer Therapien für altersbedingte Immun-, Knochen- und Muskelkrankheitsprozesse. Die Mission Rodent Research 8-Mäusen, die auf derselben Mission geflogen werden. Aus diesem Projekt gesammelte Informationen werden sich als Kontrolldaten für vergangene und zukünftige Missionen als unschätzbar erweisen.

"Die Teilnahme an den Rodent Research-Missionen ist sowohl aufregend als auch inspirierend, da die Forschung unser Verständnis darüber verbessert, wie sich Mikrogravitationsbedingungen auf die Biologie von Säugetieren auswirken. Über ein Jahr Planung und Einsatz wird in die Vorbereitung von Tierkohorten investiert, um sicherzustellen, dass sich alle Tiere zum Zeitpunkt des Starts innerhalb der Spezifikationen für die Mission befinden. Daher ist es sehr lohnend, das Projekt bis zum Abschluss zu begleiten", sagte Dr. Gretchen Kusek, Associate Director of Scientific Services bei Taconic.

"Taconic war schon bei früheren Gelegenheiten ein geschätzter Partner für viele Forschungsmissionen mit Nagetieren zum US-amerikanischen Nationallabor in der ISS und im Shuttle", sagte Dr. Michael Roberts, stellvertretender Chefwissenschaftler des US-amerikanischen Nationallabors in der ISS. "Wir glauben, dass das Wissen, das aus dieser einzigartigen und aufregenden Referenzmission zur Nagetierforschung gewonnen wurde, uns dazu in die Lage versetzen kann, Erkenntnisse zur Verbesserung der Patientenversorgung auf der Erde zu gewinnen."

Im September 2018 startete das US-amerikanische Nationallabor in der ISS eine Ausschreibung für Forscher, die Zugriff auf die aus dieser Studie generierten Informationen erhalten wollen. Die ausgewählten Forscher erhalten Finanzmittel zur Durchführung zusätzlicher Forschungsarbeiten.

Um mehr darüber zu erfahren, wie die Tiermodelllösungen von Taconic Ihre Forschung voranbringen können

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenzierter, weltweit führender Anbieter von gentechnisch veränderten Nagetiermodellen und -dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet die besten Tierlösungen, damit Kunden weltweit wertvolle Forschungsmodelle erwerben, individuell generieren, züchten, vorkonditionieren, testen und verteilen können. Als Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Präzisionsforschungs-Mausmodelle und integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic drei Dienstleistungslabore und sechs Zuchteinrichtungen in den USA und Europa, unterhält Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite Versandkapazitäten, um Tiermodelle fast überall auf der Welt bereitstellen zu können.