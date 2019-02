H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine weltweit führende Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von 30 Milliarden USD*, gibt bekannt, gemeinsam mit dem Managementteam das zukünftige Wachstum von Taconic Biosciences, Inc. ("Taconic" oder das "Unternehmen"), dem führenden globalen Anbieter von Forschungsmodellen und -dienstleistungen für die Pharma- und Biotechnologie-Industrie sowie klinische (CRO) und akademische Forschung zu unterstützen.

Taconic mit Hauptsitz in Rensselaer, NY, und Niederlassungen in Germantown, NY, Indiana, Deutschland und Dänemark ist ein weltweit führender Anbieter von gentechnisch erzeugten Modellen und Servicelösungen für die missionskritische Life-Science-Forschung. Mit seiner starken Marktposition und langjährigen Beziehungen ist Taconic gut positioniert, um vom deutlichen Wachstum auf dem Gesundheitsmarkt, insbesondere bei gentechnisch veränderten Modellen, zu profitieren. Forscher nutzen Modelle und Dienstleistungen von Taconic in vielen wachsenden Forschungsfeldern, einschließlich Onkologie, Immunologie und Neurowissenschaften, sowie in anderen etablierten und neu entstehenden Therapiefeldern.

"Taconics wissenschaftliche Expertise, kundenorientierte Mentalität, hervorragende Qualitäts- und Servicestandards sowie umfassenden Leistungspallette schaffen differenzierte end-to-end Lösungen, die dem wachsenden Life-Science-Markt einen einzigartigen Mehrwert bieten", so John Von Bargen, Geschäftsführer bei H.I.G. "Wir sind sehr froh, das großartige Führungsteam von Taconic bei der Erweiterung seiner geografischen Präsenz, seines Partner-Netzwerkes sowie seiner Produkt- und Serviceangebote unterstützen zu können."

Der ehemalige CEO Dr. Robert Rosenthal wurde zum Vorsitzenden des Board of Directors von Taconic ernannt und unterstützt zudem zukünftig als Innovationsleiter die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Alex Zisson, Geschäftsführer von H.I.G. BioHealth Partners, der Life-Science-Sparte von H.I.G., wurde ebenfalls Mitglied des Board of Directors. Alex ist seit über zwei Jahrzehnten mit Investments im Gesundheitswesen befasst. Sein Erfahrungsspektrum umfasst die Bereiche Biotechnologie, Spezial-Pharmazeutika, Arzneimittelabgabe ("Drug Delivery") und Diagnostik.

"Taconic Biosciences befindet sich an einem sehr spannenden Punkt auf seinem Wachstumspfad. Wir sind überzeugt, dass wir durch die Partnerschaft mit H.I.G. unsere weltweit führenden Problemlösungs-Angebote für unsere Kunden weiter ausbauen und die notwendigen zusätzlichen Ressourcen erhalten, um unseren strategischen Plan umzusetzen", so Dr. Robert Rosenthal. Nancy Sandy, neue Geschäftsführerin von Taconic, fügte hinzu: "Das Investment und die umfangreichen Ressourcen von H.I.G., insbesondere im Bereich M&A, werden dazu beitragen, unsere weitere Expansion zu beschleunigen und zusätzliche Kundenbedürfnisse schneller zu erfüllen."

Über Taconic Biosciences

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter, weltweit führender Anbieter von gentechnisch erzeugten Modellen und Dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet die besten murinen Lösungen, damit Kunden wertvolle Forschungsmodelle weltweit erwerben, anpassen, generieren, züchten, vorbereiten, testen und vertreiben können. Spezialisiert auf genetisch veränderte- und Präzisionsforschungs-Modelle sowie integrierte Modelldesigns und -haltung, betreibt Taconic drei Service-Labore und sechs Zuchtanlagen in den USA und Europa, unterhält Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über globale Lieferkapazitäten, um überall auf der Welt Modelle zur Verfügung zu stellen.

Über H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von 30 Milliarden USD*. Sitz der Gesellschaft ist Miami, Niederlassungen befinden sich in den USA in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta sowie in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo. H.I.G. ist auf Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert und verfolgt einen flexiblen Investmentansatz, der auf operative Verbesserungen und Wertschöpfung abzielt:

1. H.I.G. Eigenkapital-Fonds investieren in Management Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs von profitablen sowie sich in einer Umbruchphase befindenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

2. H.I.G. Fremdkapital-Fonds investieren bei Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen in vor- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt. H.I.G. WhiteHorse ist führender Manager von Collateralized Debt Obligations (CLOs) und unterhält eine börsennotierte Business Development Company (WhiteHorse Finance).

3. H.I.G.-Real-Estate-Fonds investieren in value-added Immobilien, die von einem verbesserten Anlagemanagement profitieren können.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Zum aktuellen Portfolio der H.I.G.-Gruppe gehören über 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 30 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G. Website unter www.higcapital.com.

