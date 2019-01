Freiburg (ots) - Während Industrie und Energiewirtschaft ihren Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid im Vergleich zu 1990 deutlich verringert haben, stoßen Personen- und Lastwagen heute sogar mehr Kohlendioxid aus. Wenn Deutschland seine selbst gesetzten Klimaziele erreichen will, muss sich also einiges tun. Entsprechend brisant sind die Überlegungen der Kommission, die die Regierung eigens eingesetzt hat, um Vorschläge für die Verkehrswende zu erarbeiten. Mit Tempolimit und steigenden Spritpreisen packt sie heiße Eisen an. (...) Die Frage ist, ob die Große Koalition den Mut hat, an der freien Fahrt für freie Bürger zu rütteln. http://mehr.bz/khs16s



