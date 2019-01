Düsseldorf (ots) - Vor dem Sonderparteitag der CSU hat Präsidiumsmitglied Christian Schmidt die Erwartung geäußert, dass Markus Söder trotz der jahrelangen parteiinternen Machtkämpfe "ein gutes Ergebnis" bei der Wahl zum Parteichef bekommen werde. "Er wird von allen Ebenen der CSU getragen, in Bayern und auf Bundesebene", sagte der frühere Landwirtschaftsminister der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Er habe mit der Regierungsbildung in Bayern und in seiner kurzen Zeit als Ministerpräsident bereits gezeigt, dass er liefere. Auch inhaltlich erwartet Schmidt eine Neuaufstellung: "Integration und Zuwanderung bleiben Themen, die die CSU weiter sehr stark beschäftigen werden", sagte Schmidt. Es sei aber zwischenzeitlich klar geworden, dass man bei den Herausforderungen der Innenpolitik erheblich vorangekommen sei. "Deshalb muss die Volkspartei CSU deutlich machen, dass sie sich auch um andere Anliegen der Bürgerinnen und Bürger kümmert, die nicht mit Flüchtlingen zu tun haben", sagte Schmidt. Das werde die Programmatik der CSU in der nächsten Zeit bestimmen. "Wir werden Form und Inhalte sehr bürgernah erneuern."



