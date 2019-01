Köln (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat ein hartes Durchgreifen der NRW-Polizei gegen kriminelle Clans angekündigt. "Unsere Polizei wird den Clans keine Ruhe mehr lassen. Sie werden spüren, dass Nordrhein-Westfalen kein guter Ort mehr für kriminelle Banden ist", sagte Laschet dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Die Bekämpfung von kriminellen Familienclans habe in den vergangenen Jahren "nicht hoch genug auf der Agenda" gestanden. "Da hatte mancher den Eindruck, der Rechtsstaat würde da nicht so genau hinschauen oder sich nicht trauen. Damit ist jetzt Schluss", sagte Laschet.



