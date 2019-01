Köln (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hofft auf ein Ende der Konfrontation im Hambacher Forst. "Viele Menschen in der Region erwarten, dass nach dem Ende der Arbeit der Kohle-Kommission Ruhe einkehrt im Wald", sagte Laschet dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Er sei "wünschenswert", wenn es auf der Grundlage der Ergebnisse der Kohle-Kommission gelingen würde, "diesen Konflikt hier bei uns einvernehmlich mit dem Unternehmen RWE zu lösen", betonte der Ministerpräsident. Unabhängig von der Motivation der Kohlegegner bleibe "die Besetzung der Bäume und die dauerhafte Errichtung vom Baumhäusern zum Wohnen in einem Wald illegal und hochgefährlich. Rechtsfreie Räume werden von dieser Landesregierung nicht geduldet", sagte Laschet der Zeitung.



OTS: Kölner Stadt-Anzeiger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66749.rss2



Pressekontakt: Kölner Stadt-Anzeiger Newsdesk Telefon: 0221 224 2080