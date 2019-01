Köln (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will künftig privat mit einem Elektroauto fahren. "Für die Ministerwagen ist die Reichweite von E-Autos noch zu gering, um praxistauglich für alle Strecken zu sein. Ich habe mir aber jetzt privat ein Elektro-Stadtauto gekauft", sagte Laschet dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Die Flotte der Landesbehörden werde da schrittweise auf E-Fahrzeuge umstellt, wo es "betrieblich Sinn" mache. Die Region Aachen habe sich bei der E-Mobilität einen guten Namen gemacht. "Diese Zukunftsbranche will ich für ganz Nordrhein-Westfalen weiter stärken", sagte Laschet.



