Wochenrückblick KW3: Anleger vergessen Brexit-Sorgen, Jahresanfangsrallye nimmt Fahrt auf

Die vergangene Börsenwoche hatte alles andere als verheißungsvoll begonnen. Dann stimmte das britische Parlament auch noch gegen den Brexit-Deal der Regierung May. Die Premierministerin musste auch noch ein Misstrauensvotum überstehen. Und trotzdem schoss der DAX am Freitag regelrecht in die Höhe.

Einerseits ist es ja nicht so, dass die Entscheidung des britischen Parlament nicht abzusehen gewesen wäre. Eine Ablehnung des Austritts-Abkommens war erwartet worden und entsprechend eingepreist. Außerdem werden nun wieder einige Möglichkeiten, die den Finanzmarktteilnehmern deutlich mehr gefallen als ein ungeregelter Brexit, diskutiert. Dazu gehört ein weiteres Referendum.

Und natürlich kehrte die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA zurück. Dies sorgte dafür, dass der DAX nicht nur die psychologisch wichtige 11.000-Punkte-Marke zurückerobern konnte, sondern auch über 11.100 Zähler kletterte. Damit könnte die Jahresanfangsrallye nun so richtig Fahrt aufnehmen.

Deutschland

Es kann vorkommen, dass gut laufenden Aktien nach der Aufnahme in einen höheren Index die Luft ausgeht. Im Fall der Evotec-Aktie war dies jedoch anders. Der Biotechnologiewert konnte nach seiner MDAX-Aufnahme im September 2018 trotz der zwischenzeitlichen Börsenturbulenzen auch in der zweiten deutschen Börsenliga überzeugen. Dank der guten Aussichten für die Gesundheits- und Biotechnologiebranche könnte sich dieser Trend fortsetzen.

Nach einem schwachen Börsenjahr 2018 läuft es für die Nordex-Aktie in 2019 bisher richtig rund. Am Dienstag konnte der Hamburger Windturbinenhersteller nachlegen.

Nach einem steilen Kurssturz konnte sich die Dialog Semiconductor-Aktie fangen und eine versöhnliche zweite Jahreshälfte 2018 verbuchen. Die eigentliche Arbeit beginnt jedoch erst. Zumal Großkunde Apple offenbar immer weiter schwächelt.



