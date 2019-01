Essen (ots) - Die Stadt Dortmund hat sich nach einer Testphase dafür entschieden, den kommunalen Ordnungsdienst mit Schlagstöcken auszustatten. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Samstagsausgabe). Alle 46 Ordnungskräfte, die dienstlich auf der Straße unterwegs sind, erhalten künftig den auch von der Polizei genutzten "Einsatzmehrzweckstock ausziehbar" (EMS-A).



"Der EMS-A hat sich bewährt und ist ähnlich wie die Stichschutzweste ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Schutzausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes", sagte Dortmunds Ordnungsdezernent Norbert Dahmen der WAZ. In Dortmund wurden zunächst in einem Probelauf 24 Ordnungsdienstler mit Mehrzweckstöcken ausgestattet. Die Stadtspitze hatte sich 2017 zu diesem Test entschlossen. Begründung: Zunehmend begegneten städtischen Mitarbeitern im Dienst aggressive Bürger, die nicht vor Gewalt zurückschreckten; der Stock gebe "mehr Sicherheitsempfinden".



