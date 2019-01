Am Donnerstag veröffentlichte die Deutsche Bank interessantes volkswirtschaftliches Research, das frei zugänglich ist. Dabei ist der Punkt Unternehmensfinanzierung im Fokus der entsprechenden Ausgabe "Deutschland-Monitor". Konkret geht es in dem Research zur Entwicklung des Kreditgeschäfts im 3. Quartal 2018. Dazu wird klargestellt, Zitat: "Das Kreditgeschäft mit Unternehmen und Selbstständigen in Deutschland hat auch im dritten Quartal kräftig expandiert." So lag der Kreditbestand demnach um ... (Peter Niedermeyer)

