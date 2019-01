Antero Midstream (WKN:A12ENK) belohnt seine Investoren bereits reichlich mit einer ertragsstarken Dividende von derzeit 7,4 %. Das Unternehmen erwartet jedoch, dass es in diesem Jahr noch mehr Geld an die Investoren zurückgeben wird und prognostiziert einen Anstieg von 36 % bis 38 % gegenüber dem derzeitigen Niveau. Mehrere Faktoren werden das kräftige Wachstum im Jahr 2019 antreiben. Doch das Unternehmen hat noch genug Wachstum in der Pipeline, um nicht nur 2019, sondern auch 2020 und darüber hinaus ...

