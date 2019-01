Tesla (WKN:A1CX3T) ist ein geldvernichtender elektrischer Aufsteiger mit einem spannenden Geschäft und riesigen Wachstumsaussichten. Volkswagen (WKN:766403) auf der anderen Seite ist ein etablierter Automobilriese, der sich in letzter Zeit relativ gut entwickelt hat. Welcher ist heute der bessere Kauf? Die Antwort ist nicht einfach, und wie sich herausstellt, haben beide ihre Herausforderungen. Probleme in Elektroland Tesla wurde 2010 an die Börse gebracht und hat bisher noch keinen Jahresgewinn ...

