Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, und für gewöhnlich sind die ersten Tage und Wochen die Zeit, in der sich so mancher mit Vorsätzen, Wünschen und Hoffnungen für die kommenden zwölf Monate auseinandersetzt. So hat nun auch der Personaldienstleister Manpower nachgefragt, was sich die meisten Deutschen konkret in Bezug auf ihre Karriere im neuen Jahr wünschen. Die Antworten sind eigentlich wenig überraschend. Allerdings dürfte den meisten eifrigen Karriereplanern möglicherweise überhaupt nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...