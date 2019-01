Diese Investments bekommen Sie nur selten angeboten. Manche sollten Sie auch lieber mit einem Schmunzeln verbinden…

Rum ist eine besonders beliebte Spirituose für Cocktails. In keiner gut aufgeräumten Bar darf er fehlen. Allerdings sollten Sie nicht gerade einen Clément-Rum von der Karibikinsel Martinique des Jahrgangs 1966 verwenden, um einen Mojito, Cuba Libre, Old Cuban oder Old Fashioned für ihre bereits angeheiterten Freunde zu mixen.

Den vollständigen Artikel lesen ...