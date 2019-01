Es gibt ein riesiges Feld an preisgünstigen Aktien, doch einige davon werden nicht lange so günstig bleiben. Denn die eine oder andere Aktie, die noch zu einstelligen Preisen gehandelt wird, zeigt starke Kennzahlen und kann gute Katalysatoren nutzen, die 2019 für einen Kursanstieg sorgen sollten. Sirius XM (WKN:A1W8XE), Snap (WKN:A2DLMS) und New Age Beverages (WKN:A2DLUZ) haben gute Chancen auf Wertzuwachs. Schauen wir doch einmal nach, wieso diese drei Investitionen in diesem Jahr echte Game-Changer ...

